Україна пропонує обмежити експорт зерна до Польщі

Українське зерно

Самоскид розвантажує зерно в зерносховищі в селі Згурівка, Україна, 9 серпня 2022 року

Продаж планують суттєво зменшити, а на кілька місяців навіть зупинити.

Реклама Читати продовження

Про обмеження експорту заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус після зустрічі з главою міністерства аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським на прикордонному переході у польському Дорогуську. Про це пише польське видання RMF24.

Наразі збільшення постачання зерна з України призводить до різкого падіння закупівельних цін та попиту на польське зерно, зауважив Роберт Телус.

Його колега з України у свою чергу, оголосив, що Київ утримається від експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до Польщі до нового сезону. Микола Сольський додав, що під час наступної зустрічі буде розроблено процедури, пов'язані з експортними обмеженнями. Він уточнив, що постачання може здійснюватись лише за згодою польської сторони. Також там обговорять транзит зерна з України через Польщу — зокрема, у Варшаві контролюватимуть,щоб продукція не залишалася всередині країни, а їхала далі. Документи щодо обмеження експорту підпишуть 14 квітня.

Тим часом польські фермери погрожують з 12 квітня почати триденну блокаду прикордонного пункту Дорогуськ — Ягодин, якщо ситуація не зміниться.

Тим часом у Румунії тривають протести фермерів проти експорту українського зерна. Наразі через блокування пункт пропуску на кордоні з Україною «Порубне – Сірет» призупинив пропуск вантажівок.