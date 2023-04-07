У Польщі створено сервісний центр для ремонту танків «Т-64» з України

ПОЛЬСЬКА ПІДТРИМКА

Відповідну угоду уклали Polska Grupa Zbrojeniowa та Укроборонпром.

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Про це повідомляє пресслужба польського концерну.

Згідно із документом, українські танки «Т-64» будуть обслуговуватися та приводитися у повну боєздатність на базі компанії Bumar-Łabędy. Зазначається, що вона має великий досвід обслуговування та модернізації танків сімейства T, включаючи «T-72» і «PT-91».

У довгостроковій перспективі також планується співпраця в обслуговуванні танків Т-72 і РТ-91, переданих Польщею. Крім того, розглядається можливість проведення спільних робіт з обслуговування переданих Україні «Леопардів-2».

У компанії зазначають, що завдяки програмі модернізації танків «Леопард 2A4» до стандарту 2PL для потреб польської армії, вони отримали знання, технічну базу та досвід, необхідні в цій галузі.

У польському концерні зауважують, що поточну угоду було укладено польською та українською сторонами під час візиту президента Зеленського до Варшави. Серед іншого, домовлено, що Україна і Польща спільно вироблятимуть боєприпаси, а саме боєприпаси для 125-мм танкових гармат.

Крім того, президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підписали документ про постачання польських БТР «Росомак», самохідних мінометів «Рак», ПЗРК «Перун», літаків МіГ-29 та іншого озброєння.

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