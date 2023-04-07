У Португалії створять нове Агентство з міграції
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Воно замінить скандальну прикордонну службу, яка причетна до смертельного побиття українця.
Така реструктуризація стане «гарантією безпечніших національних кордонів» та внеском у «сферу свободи, безпеки та правосуддя».
Про це заявив міністр внутрішніх справ Хосе Луїс Карнейро, пише RTP.
Процес переходу Служби у справах іноземців та кордонів (SEF) на Португальське агентство у справах меншин, міграції та притулку (APMMA) буде завершений в найближчі шість місяців.
680 з 900 працівників SEF перейдуть на робочі місця в новостворене агентство. А ті, які не отримають посади, ще впродовж року працюватимуть на прикордонному контролі.
Рішення про реструктуризацію SEF парламент у Лісабоні схвалив ще в листопаді 2021 року, проте двічі його відкладали на потім.
Служби у справах іноземців та кордонів відома трагічним інцидентом, який трапився в березні 2020 року. Тоді співробітники SEF затримали 40-річного українця Ігоря Гоменюка в аеропорту Лісабона за спробу в’їхати в країну без дійсної візи. Прикордонники вдягнули на чоловіка кайданки і побили, в тому числі палицею, йдеться в ордері на арешт. Невдовзі після затримання Гоменюк помер.