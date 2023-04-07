У Таллінні пройдуть найбільші в світі навчання з кібербезпеки

організовані нато

Центр операцій з кібербезпеки в Марокко для обслуговування африканського континенту

В яких візьмуть участь близько 3 000 осіб з 38 країн.

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Про це пише телерадіокомпанія ERR.

На Locked Shields 2023 учасники повинні будуть підтримувати життя в критично важливій інфраструктурі та ІТ-системах. Зокрема протистоятимуть атакам на електромережі, підвищуватимуть спроможності мереж до захисту та ухвалюватимуть тактичні й стратегічні рішення в критичній ситуації.

«500 організаторів підготували та доопрацювали навчання за сім місяців. Вони створили понад 5500 відповідних віртуальних систем. Команди-учасниці зможуть показати, наскільки добре вони здатні підтримувати роботу систем в реальних ситуаціях і в умовах жорстких часових обмежень», – повідомив директор Центру НАТО зі співробітництва у сфері кібербезпеки Март Ноорма.

Такі навчання організовують із 2010 року.

Центр НАТО зі співробітництва в галузі кібербезпеки – це підрозділ НАТО зі штаб-квартирою в Таллінні, який займається питаннями кібербезпеки країн Північноатлантичного альянсу.