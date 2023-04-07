невдоволення аграріїв

Фермери Румунії знову вийшли на протести через імпорт українського зерна

Вони невдоволені скасуванням мита на агротовари з України, яке призвело до зниження цін на їхню продукцію.

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Про це повідомляє Digi24.

Демонстрації проходять у кількох містах, в тому числі, на пунктах пропуску на кордоні, які фермери погрожують заблокувати. На акції люди виїхали на тракторах та іншій сільськогосподарській техніці.

Більше сотні мітингувальників зібралися в Бухаресті перед штаб-квартирою Єврокомісії, щоб висловити обурення малими розмірами компенсації, яка «найнижча у регіоні».

Минулого місяця Європейська комісія надала пакет у розмірі 56,3 млн євро болгарським, польським та румунським фермерам, з яких 10 млн було виплачено Румунії. Невелика сума, в порівнянні зі збитком у 200 млн євро, розрахований румунськими фермерами.

Фермери Румунії знову вийшли на протести через імпорт українського зерна © Andreea Alexandru / AP

Фермери Румунії знову вийшли на протести через імпорт українського зерна © Andreea Alexandru / AP

Фермери Румунії знову вийшли на протести через імпорт українського зерна © Andreea Alexandru / AP

У Польщі протести призвели до відставки міністра сільського господарства. Генрик Ковальчик залишив свою посаду після того, як Єврокомісія опублікувала проєкт продовження безмитного імпорту зернових з України ще на рік – до 5 червня 2024 року. Таким чином, основна вимога невдоволених фермерів не буде виконана.

Наприкінці березня стало відомо, що Румунія та Польща попросять ЄС допомогти у відстеженні експорту зерна з України.

Минулого року у Варшаві та Бухаресті відбулись протести через ситуацію на аграрному ринку. Тоді уряди двох країн допомогли Києву з експортом зерна, додаткова пропозиція якого згодом негативно вплинуло на ціни та можливості зберігання продуктів у Польщі та Румунії.