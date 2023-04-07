Чарльз III підтримав дослідження зв’язків британської монархії з рабством

ЧОРНІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Вчені отримують доступ до королівської колекції та архівів.

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Про це повідомили у Букінгемському палаці, передає AP.

Заяву було зроблено у відповідь на статтю The Guardian. В ній було оприлюднено документ, який доводить, що заступник губернатора работоргівельної Королівської африканської компанії передав 1000 фунтів стерлінгів акцій цього бізнесу королю Вільгельму III у 1689 році.

У газеті зазначили, що це частина серії історій про королівське багатство та зв’язок монархії з рабством.

У Букінгемському палаці зазначили, що Чарльз III сприймає цю проблему дуже серйозно. Раніше монарх та його старший син Вільям висловлювали свій сум через рабство, але зв’язків британської корони з торгівлею не визнавали.

Дослідження зв’язків монархії з рабством фінансується Історичними королівськими палацами та Манчестерським університетом. Очікується, що воно буде завершено до 2026 року.

За словами короля, він намагається поглибити своє розуміння «постійного впливу рабства», що глибоко поширюється на Співдружність націй — міжнародну групу країн, що колись були британськими колоніями.

Два роки тому під час проголошення Барбадосу республікою, Чарльз згадав про «найчорніші дні нашого минулого та жахливу жорстокість рабства, яке назавжди заплямує нашу історію». Аби перетворити острів на багату цукрову колонію, англійські поселенці використовували африканських рабів.