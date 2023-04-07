Швеція виділить своїм Збройним Силам додаткові 58 мільйонів євро для вступу до НАТО

зміцнення оборони

Фінансування включає членський внесок в Північноатлантичний Альянс в розмірі близько 26 мільйонів євро і витрати на адаптацію різних систем командування і управління до вимог НАТО.

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Про це пише Euractiv.

«Швеція повинна вжити заходів для зміцнення своєї обороноздатності», — заявив міністр оборони країни Пол Йонсон на пресконференції.

Він наголосив на необхідності просування шведської програми озброєння, у той час як російські війська перебувають на території України.

Уряд також пропонує Силам оборони замовити додаткові оборонні матеріали на 16,7 мільярда шведських крон (1,4 мільярда євро) до 2033 року, що дозволить фінансувати модернізацію винищувача Jas Gripen.

Нагадаємо, 22 березня парламент Швеції схвалив вступ країни до НАТО. Останні дві країни Альянсу, які ще не схвалили вступ Швеції та Фінляндії — Туреччина та Угорщина.