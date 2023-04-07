Ізраїль завдав ударів по Сектору Газа

атака військових позицій

Вогонь і дим піднімаються після ізраїльського авіаудару на півдні сектора Газа, 7 квітня 2023 року

Ізраїльські Збройні Сили атакували військові позиції палестинської організації ХАМАС.

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Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛу.

Під обстріли потрапили майданчики для виготовлення зброї. Також винищувачі Ізраїлю вдарили по «терористичним тунелям» в районі міст Бейт-Ханун та Хан-Юніс, йдеться в повідомленні.

Два тунелі не проходили по ізраїльській території і не становили загрози для жителів країни.

ЦАХАЛ здійснив напад у відповідь на порушення безпеки членами ХАМАС на днях, зазначають в Збройних Силах.

Учора з південного Лівану у бік північного Ізраїлю було випущено близько 30 ракет. Система «Залізний купол» перехопила біля 20 з них. Щонайменше троє мешканців отримали поранення, повідомляється про пошкодження майна в різних місцях на півночі Ізраїлю.