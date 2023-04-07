Ізраїль завдав ударів по Сектору Газа
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Ізраїльські Збройні Сили атакували військові позиції палестинської організації ХАМАС.
Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛу.
Під обстріли потрапили майданчики для виготовлення зброї. Також винищувачі Ізраїлю вдарили по «терористичним тунелям» в районі міст Бейт-Ханун та Хан-Юніс, йдеться в повідомленні.
Два тунелі не проходили по ізраїльській території і не становили загрози для жителів країни.
ЦАХАЛ здійснив напад у відповідь на порушення безпеки членами ХАМАС на днях, зазначають в Збройних Силах.
Учора з південного Лівану у бік північного Ізраїлю було випущено близько 30 ракет. Система «Залізний купол» перехопила біля 20 з них. Щонайменше троє мешканців отримали поранення, повідомляється про пошкодження майна в різних місцях на півночі Ізраїлю.