Порушення прав людини

15 країн ЄС доєднаються до позову проти Угорщини щодо законів, які порушують права ЛГБТ

До позову долучилася також і Єврокомісія. Останніми оголосили про приєднання Німеччина та Франція.

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Позов подала Словенія. Термін доєднання до нього спливав 6 квітня, пише Nepszava.

Перед ФРН та Францією претензії підтримали Австрія, Бельгія, Греція, Данія, Фінляндія, Швеція, Нідерланди, Ірландія, Люксембург, Мальта, Португалія, Іспанія, Словенія та Європарламент. Участь у позові є радше символічним кроком і передбачає, що країни можуть висловити Суду ЄС свою позицію на підтримку заявника.

«Ми бачили різні повідомлення у пресі. Нам зрозуміло: угорське законодавство порушує законодавство ЄС, основні права та цінності ЄС. Ми передали питання Угорщини до Суду Європейського Союзу, і тепер Суд має ухвалити рішення. Ми не хочемо коментувати кроки процедури», – цитує видання представника Єврокомісії.

Угорське законодавство проти ЛГБТ забороняє демонстрацію гомосексуалізму, зміну статі особам до 18 років та викладання у школах питань, що стосуються гомосексуальності та трансгендерів.

У 2021 році Єврокомісія у зв'язку з ухваленням закону почала процедуру про порушення низки фундаментальних принципів ЄС. У претензіях йдеться, що правові акти можна розцінювати як дискримінацію за сексуальною орієнтацією та гендерною ідентичністю. Венеціанська комісія вже зауважила, що угорський закон порушує міжнародні стандарти прав людини. Коли Будапешт не захотів реагувати на зауваження, Брюссель вирішив передати питання до Суду ЄС.

Розгляд справи має відбутися у другій половині 2023 року, а рішення очікується у 2024 році.