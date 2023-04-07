22 квітня в Європі стартують багатонаціональні навчання «Дефендер 23»

зміцнення військ

У них візьмуть участь близько 9 000 американських військовослужбовців та близько 17 000 військовослужбовців з 26 країн-союзників і партнерів. Навчання охопить 10 європейських країн.

Реклама Читати продовження

Про це повідомила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, США доставили в Європу близько 7 тисяч одиниць обладнання. Крім того, під час «Дефендер 23» буде використано близько 13 000 одиниць техніки, взятих із попереднього запасу.

«Ці щорічні майже двомісячні навчання зосереджені на стратегічному розгортанні базованих сил США, використанні готових запасів армії та оперативної сумісності з європейськими союзниками та партнерами», — заявила представниця Міноборони під час брифінгу.

Навчання проводяться під керівництвом армії США в Європі та Африці. Їх планують з 2021 року. «Дефендер 23» покликаний продемонструвати здатність американських сил стримувати тих, хто загрожує миру в Європі та захистити континент від агресії. Навчання також показують відданість європейських країн збільшенню масштабу, спроможності та оперативної сумісності власних військ.

Крім Сполучених Штатів, у навчаннях візьмуть участь війська з Албанії, Боснії та Герцоговини, Болгарії, Хорватії, Чехії, Данії, Естонії, Франції, Грузії, Німеччини, Греції, Угорщини, Італії, Косово, Молдови, Чорногорії, Нідерландів, Північної Македонії, Польщі, Румунії, Словенії, Іспанії, Швеції та Великої Британії.