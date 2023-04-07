Beatles у вишиванках та гігантські писанки: в Британії готуються до Євробачення

Євробачення-2023

Beatles у вишиванках у Ліверпулі

Цього року вокальний конкурс пройде у Сполученому королівстві від імені України.

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Конкурс відбудеться у травні, та вже нині «українізація Ліверпуля йде повним ходом», пишуть організатори.

Статуї учасників легендарної групи Beatles Пола Маккартні, Джорджа Харрісона, Рінго Старра і Джонна Леннона нарядили в українські вишиванки. До того ж, що на вулицях міста встановили величезні писанки, де зображені прапори країн-учасниць 67-го пісенного конкурсу. Яйця розмальовували місцеві артисти, представники організацій українців в місті та школярі.

Писанки у Ліверпулі © t.me/ogaeukraine

Писанки у Ліверпулі © t.me/ogaeukraine

Сьогодні розпочинається зворотний відлік — до старту Євробачення залишається 40 днів.

На минулорічному Євробаченні перемогу здобула українська група Kalush Orchestra, тому, згідно з правилами конкурсу, проводитися він повинен в Україні.

Однак через повномасштабне вторгнення Росії неможливо гарантувати безпеку учасникам, гостям і організаторам, тому міжнародний мовник EBU прийняв рішення провести захід на території країни, чий представник в минулому році посів друге місце.