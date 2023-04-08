«Енергоатом»: окупанти можуть готуватися до оборони на ЗАЕС

Окупанти на ЗАЕС

Російські військові огороджують під’їзди до Запорізької атомної електростанції. Можливо, що вони готуються до оборони.

Реклама Читати продовження

Окупанти розпочали будівництво додаткового паркана на в’їзді до ЗАЕС, для нього вже почали рити землю. Це може свідчити про те, що станцію готують до оборони, повідомляє «Енергоатом».

Рейсові автобуси для персоналу ЗАЕС, які доставляють атомників на роботу, більше не курсуватимуть до фінального пункту маршруту. Перепоною стане новий паркан, який загарбники облаштовують на підходах до адмінбудівлі станції, — йдеться у повідомленні компанії.

Тож відтепер маршрутні автобуси, якими працівники ЗАЕС дістаються на роботу, доїжджають лише до кільця, а далі люди мають іти пішки. Фактично росіяни розширюють закритий периметр навколо станції.

«А простіше кажучи: вони бояться так, що не зупиняються навіть перед незаконним будівництвом на території атомного об'єкта», — наголошується в повідомленні «Енергоатому».