НАТО анонсує найбільші у своїй історії авіаційні навчання: вони пройдуть біля кордонів РФ

Демонстрація сили

Країни НАТО з 12 по 23 червня проведуть наймасштабніші у своїй історії авіаційні навчання Air Defender 2023.

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Як повідомляє Національна гвардія США, метою цьогорічних навчань є перевірка здатності швидко розгортати та використовувати авіацію країн НАТО. Навчання проходитимуть, зокрема, і на території країн, що мають кордон із Росією.

Керуватиме Air Defender 2023 Німеччина, учасники зосередяться на польових тренуваннях оперативного та тактичного рівня. Головним чином навчання проходитиме в Німеччині, з передовими оперативними пунктами в Чехії, Естонії та Латвії.

Air Defender 2023 стратегічно об'єднує Сполучені Штати та Німеччину. Навчання перевіряють не тільки нашу оперативну сумісність для спільної роботи, але також перевіряють нашу здатність швидко розгортати та швидко використовувати повітряні сили коаліції, — заявив генерал-лейтенант ВПС США Майкл А. Ло.

Окрім США та Німеччини, до навчання долучаться 22 країни-союзниці. Буде задіяно 220 літаків 23 типів, і ця цифра дає можливість назвати Air Defender 2023 найбільшими навчаннями з розгортання ВПС з моменту заснування НАТО.