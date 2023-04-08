Наєв: Обстановка на Півночі стабільна та контрольована

Північ під захистом

Українські військові активно працюють над зміцненням оборонних рубежів та позицій.

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Обстановка на півночі країни під контролем, запевняє командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв. Водночас триває нарощування системи інженерних загороджень в областях, які межують з Білоруссю та Росією.

Створюються протитанкові мінні поля на танкодоступних ділянках місцевості та ймовірних шляхах просування противника вглиб нашої території, а це — дороги, лісові смуги, мости, лінії електропередач тощо, — повідомляє Наєв.

Цього тижня інженерні підрозділи облаштували декілька десятків мінних полів, для чого було використано понад 6000 протитанкових мін. Також було прорито більше 7000 метрів протитанкових ровів та траншей.

Додатково всі позиції обшиваються деревиною — це дозволить військовим збільшити ефективність виконання завдань.