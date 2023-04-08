Переговори між Україною та Росією поки неможливі — Блінкен
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У США відкидають можливість діалогу між Києвом та Москвою щодо припинення вогню на українському фронті.
Слова Державного секретаря США Ентоні Блінкена цитує Tagesschau.
«Для когось ідея припинення вогню може бути спокусливою — і я це розумію. Але якщо це означає фактичну ратифікацію захоплення Росією значних українських територій, то це не буде справедливим і тривалим миром», — сказав він.
Держсекретар США пояснив, що РФ може використати умовну паузу на фронті для того, щоб перегрупувати війська й зробити повторну спробу наступу.
«Росія має дійти до того, щоб бути готовою до конструктивних переговорів. Метою має бути справедливий і міцний мир», — наголосив Блінкен.
Раніше заступник керівника ОП Андрій Сибіга припустив, що Україна може піти на переговори з Росією щодо Криму, якщо ЗСУ досягнуть кордону окупованого РФ півострова.