ПЕРЕГОВОРІВ НЕ БУДЕ

У США відкидають можливість діалогу між Києвом та Москвою щодо припинення вогню на українському фронті.

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Слова Державного секретаря США Ентоні Блінкена цитує Tagesschau.

«Для когось ідея припинення вогню може бути спокусливою — і я це розумію. Але якщо це означає фактичну ратифікацію захоплення Росією значних українських територій, то це не буде справедливим і тривалим миром», — сказав він.

Держсекретар США пояснив, що РФ може використати умовну паузу на фронті для того, щоб перегрупувати війська й зробити повторну спробу наступу.

«Росія має дійти до того, щоб бути готовою до конструктивних переговорів. Метою має бути справедливий і міцний мир», — наголосив Блінкен.

Раніше заступник керівника ОП Андрій Сибіга припустив, що Україна може піти на переговори з Росією щодо Криму, якщо ЗСУ досягнуть кордону окупованого РФ півострова.