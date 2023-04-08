Росіяни готують евакуацію населення з окупованих частин Запорізької і Херсонської областей — Генштаб

Примусова евакуація українців

Росіяни готуються до евакуації мешканців тимчасово окупованих частин Запоріжжя та Херсонщини. Їх планують відвезти до Криму.

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Як повідомляє Генштаб України, окупанти активізували підготовку з евакуації населення Запоріжжя та Херсонщини на тимчасово окуповані території АР Крим. Так, у Скадовську та Мелітополі проводиться опитування мешканців щодо можливої евакуації.

У ході опитування перевіряється наявність російського паспорта, прописка та рівень освіти. Відзначається періодичний виїзд автобусів з бажаючими евакуюватися, — йдеться у повідомленні Генштабу.

Також зазначається, що окупанти поширюють інформацію, що вже з кінця квітня розпочнеться примусова евакуація цивільного населення.