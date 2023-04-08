Росіяни панікують через контрнаступ ЗСУ — ISW

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Про це свідчить реакція російських блогерів на оприлюднені секретні документи США і НАТО про підготовку української армії до наступу.

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Таку інформацію оприлюднили у щоденному звіті ISW.

«Незалежно від правдивості витоку документів реакція російських воєнкорів на статтю в New York Times підкреслює страх перед можливими українськими контрнаступами, що пронизує російський провійськовий інформаційний простір», — зазначили в звіті.

Аналітики пишуть, що кілька відомих російських блогерів назвали документи фальшивими і що це є спробою дезінформувати російські війська. Один з блогерів заявив, що витік документів міг бути частиною більшої української кампанії з введення в оману російських військ перед контрнаступом.

В ISW також звернули увагу на повідомлення аналітика Bellingcat Аріка Толера про те, що документи потрапили в Інтернеті ще 4 березня, але чомусь потрапили в західні ЗМІ лише через місяць.

«Таким чином стаття NYT оголила значну точку невралгії в російському інфопросторі, а реакція на документи свідчить про те, що російські блогери все частіше переглядають обґрунтованість власних оцінок і спекуляцій щодо потенційних українських контрнаступів, а також свою здатність прогнозувати операції українських військ», — резюмували фахівці.

Раніше в Пентагоні заявили, що розслідують витік секретних планів НАТО та США щодо контрнаступу ЗСУ. Як відомо, фотографії схем очікуваного постачання техніки, чисельності бригад та інформація про кількість щоденних витрат боєприпасів для HIMARS з’явились у твітері та телеграмі.

Та на наступний день у мережу злили нові секретні документи зі США про Україну, Китай і Близький Схід.