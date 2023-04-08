Росія програла вибори до трьох органів ООН через свою агресію щодо України

ДИПЛОМАТИЧНА ПОРАЗКА

Однак РФ була обрана до Комісії соціального розвитку та до Міжурядової робочої групи експертів з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляє Associated Press.

Під час голосування у Економічній і соціальній раді ООН (ЕКОСОР) Росія зазнала поразки від Румунії і не отримала місце в Комісії зі статусу жінок.

Також РФ програла Естонії і не стала членом виконавчої ради дитячого агентства ООН ЮНІСЕФ. А також зазнала поразки від Вірменії та Чехії під час таємного голосування за членство в Комісії із запобігання злочинності та кримінального правосуддя.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що це «чіткий сигнал від членів ЕКОСОР про те, що жодна країна не повинна обіймати посади в критично важливих органах ООН, коли вони грубо порушують Статут ООН».

Як відомо, з 1 квітня почалося головування Російської Федерації в Раді безпеки ООН та буде відповідати за визначення порядку денного на засіданнях ради.