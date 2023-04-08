ПРОВАЛ КРЕМЛЯ

Росії не вдалося зруйнувати енергосистему України — британська розвідка

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Робітник на електростанції намагається відновити пошкодження після російської атаки в центральній Україні, січень 2023 року.
Робітник на електростанції намагається відновити пошкодження після російської атаки в центральній Україні, січень 2023 року. © AP / Evgeniy Maloletka
Автор тексту: Світлана Гудкова
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Не досягнувши мети, росіяни фактично відмовилися від своїх планів. 

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Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Twitter.

«Російська кампанія з метою завдати серйозної шкоди об’єднаній енергосистемі України взимку 2022-23 років, найімовірніше, провалилася. Росія завдавала ударів з відстані із жовтня 2022 року, проте масштабні удари стали рідшими з початку березня 2023 року. Атаки меншого масштабу (до 25 ракет) тривають, але, скоріш за все, мають набагато менший вплив на енергосистему», — зазначається у зведенні.  

Українські енергетики продовжують відновлювати інфраструктуру, закуповуючи нові трансформатори та інші критичні компоненти. «Транспортування та встановлення цих компонентів є серйозною логістичною проблемою, особливо високовольтних трансформаторів, які важать щонайменше 100 тонн», — пише Міноборони Британії. 

У британській розвідці прогнозують, що ситуація з електроенергією в Україні скоріш за все покращиться з настанням теплішої погоди. Планування й підготовка до наступної зими, ймовірно, вже почалася. 

Раніше стало відомо, що Україна розпочинає процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності. 

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