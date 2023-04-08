Росії не вдалося зруйнувати енергосистему України — британська розвідка

ПРОВАЛ КРЕМЛЯ

Робітник на електростанції намагається відновити пошкодження після російської атаки в центральній Україні, січень 2023 року.

Не досягнувши мети, росіяни фактично відмовилися від своїх планів.

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Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Twitter.

«Російська кампанія з метою завдати серйозної шкоди об’єднаній енергосистемі України взимку 2022-23 років, найімовірніше, провалилася. Росія завдавала ударів з відстані із жовтня 2022 року, проте масштабні удари стали рідшими з початку березня 2023 року. Атаки меншого масштабу (до 25 ракет) тривають, але, скоріш за все, мають набагато менший вплив на енергосистему», — зазначається у зведенні.

Українські енергетики продовжують відновлювати інфраструктуру, закуповуючи нові трансформатори та інші критичні компоненти. «Транспортування та встановлення цих компонентів є серйозною логістичною проблемою, особливо високовольтних трансформаторів, які важать щонайменше 100 тонн», — пише Міноборони Британії.

У британській розвідці прогнозують, що ситуація з електроенергією в Україні скоріш за все покращиться з настанням теплішої погоди. Планування й підготовка до наступної зими, ймовірно, вже почалася.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 April 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/tAWpOI90dc



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/HuTX7k2Vrm — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 8, 2023

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