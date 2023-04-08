F-16 проти Су-27

Румунські F-16, що чергують у Балтії, перехопили два російські винищувачі

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Румунські пілоти перехопили російські Су-27
Румунські пілоти перехопили російські Су-27 © Ministerul Apararii Nationale, Romania
Автор тексту: Олена Дячук

Румунські винищувачі F-16 здійснили перехоплення російських літаків, які перетнули зону відповідальності НАТО.

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7 квітня пілоти отримали сповіщення від Центру повітряних операцій НАТО в німецькому Юдемі про неідентифіковані літаки над міжнародними водами у зоні відповідальності НАТО, — повідомляє Міністерство національної оборони Румунії. 

Після перехоплення винищувачі було ідентифіковано як російські Су-27. Румунські пілоти супроводжували їх до виходу із зони відповідальності Альянсу.

«Успішне завершення першого перехоплення в межах посиленої місії повітряної поліції в країнах Балтії підтверджує високий рівень боєздатності загону «Карпатські гадюки» та здатність ВПС Румунії розгортати та використовувати літаки F-16 у місіях НАТО», — заявив командир загону Космін Влад.

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