Румунські F-16, що чергують у Балтії, перехопили два російські винищувачі

F-16 проти Су-27

Румунські винищувачі F-16 здійснили перехоплення російських літаків, які перетнули зону відповідальності НАТО.

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7 квітня пілоти отримали сповіщення від Центру повітряних операцій НАТО в німецькому Юдемі про неідентифіковані літаки над міжнародними водами у зоні відповідальності НАТО, — повідомляє Міністерство національної оборони Румунії.

Після перехоплення винищувачі було ідентифіковано як російські Су-27. Румунські пілоти супроводжували їх до виходу із зони відповідальності Альянсу.

«Успішне завершення першого перехоплення в межах посиленої місії повітряної поліції в країнах Балтії підтверджує високий рівень боєздатності загону «Карпатські гадюки» та здатність ВПС Румунії розгортати та використовувати літаки F-16 у місіях НАТО», — заявив командир загону Космін Влад.