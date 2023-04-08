Серйозне попередження: Китай почав триденні військові навчання довкола Тайваню

ЧЕРГОВЕ ЗАГОСТРЕННЯ

Маневри були оголошені після візиту лідерки острову Цай Інвень до США, де вона зустрілася зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті.

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Про це повідомляє CNN.

Як повідомляє Східне командування китайської армії, «маневри є серйозним попередженням щодо зіткнення сепаратистських сил Тайваню із зовнішніми силами та необхідними діями для захисту національного суверенітету».

У рамках навчань планують відпрацьовувати маневри у Тайванській протоці та на північ, південь і схід від острова, із залученням морської і повітряної компоненти.

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«Невдовзі після оголошення Китаю оборонне відомство невизнаного Тайваню заявило, що над протокою зафіксували 42 китайських літаки, з них 29 перетинали умовну медіанну лінію та заходили у зону ідентифікації ППО. Рекордний захід у зону ідентифікації ППО Тайваню був у жовтні 2021 року, коли там протягом дня зафіксували 56 літаків», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, США розмістять свої війська ще на чотирьох базах на Філіппінах. Ще у лютому країни домовилися розширити оборонну співпрацю на тлі загрози Китаю щодо Тайваню та будівництва Пекіном баз у Південно-Китайському морі.