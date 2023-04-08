США готові відправити свої війська до Тайваню у разі вторгнення Китаю — конгресмен МакКол

ТАЙВАНСЬКА КРИЗА

ВМС США в Філіпінах, березень 2023 року.

Йдеться про санкціоноване застосування військової сили, яке було б схвалено комітетом, або про оголошення війни, яку США не застосовували з часів Другої світової війни.

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Про це в інтерв'ю Fox News заявив голова комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл МакКол.

«Я думаю, якщо комуністичний Китай вторгнеться у Тайвань, а це, мені здається, станеться, то американський народ підтримає відправку військ, і Конгрес наслідуватиме його приклад», — заявив конгресмен.

Як відомо, Китай почав триденні військові навчання довкола Тайваню. Маневри були оголошені після візиту лідерки острову Цай Інвень до США, де вона зустрілася зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті.

Східне командування китайської армії повідомила, що «маневри є серйозним попередженням щодо зіткнення сепаратистських сил Тайваню із зовнішніми силами та необхідними діями для захисту національного суверенітету».