Україна в жовтні минулого року зробила спробу звільнити Запорізьку АЕС — The Times

Спроба повернути своє

ЗАЕС була захоплена російськими військами у березні 2022 року

У жовтні 2022 року Сили оборони України спробували штурмувати окуповану російськими військами територію Запорізької АЕС. Утім, операція провалилася.

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Як повідомляє The Times із посиланням на анонімні джерела серед українських спецпризначенців, представників розвідки та ВМС, спецоперація відбулася в ніч на 19 жовтня. У ній брали участь 600 українських військових на 30 катерах — вони мали великокаліберні кулемети, гранатомети MK-19 і протитанкові засоби.

Як повідомляється, ідея була в тому, що участь в операції братиме лише піхота, оскільки окупаційні війська не зможуть застосовувати артилерію у безпосередній близькості до атомної станції. Проте росіяни, за даними The Times, побудували щільну оборону та почали чинити опір, на який ніхто не розраховував.

Коли ми почали наближатися, вони навіть підтягнули танки й артилерію і почали обстрілювати нас прямо на воді, — розповів український військовий на умовах анонімності.

Тож, поки український спецназ перепливав Дніпро, по позиціях армії РФ почали працювати з допомогою РСЗВ HIMARS. Завдяки цьому невеликій групі українських військових таки вдалося дістатися берега.

Почалася тригодинна перестрілка з російською армією на околицях Енергодару, пише видання. Але зрештою українські військові були змушені відступити.

Водночас The Times наголошує, що силовий штурм Запорізької АЕС може призвести до витоку радіації. Офіційний Київ ніколи не підтверджував спроби відбити Запорізьку АЕС.