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Україна, найімовірніше, повертатиме Крим військовим шляхом — Ташева

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Постпред президента в АР Крим наголошує, що РФ не хоче комунікувати щодо півострова
Постпред президента в АР Крим наголошує, що РФ не хоче комунікувати щодо півострова © Facebook / Таміла Ташева
Автор тексту: Олена Дячук

Постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева вважає, що Україна, найімовірніше, звільнятиме окупований півострів військовим шляхом.

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«Російська Федерація не хоче комунікувати на тему політико-дипломатичного врегулювання. Як не хотіла комунікувати до повномасштабного вторгнення, так і після. Ми розуміємо, що нам ні з ким комунікувати», — заявила Ташева в інтерв'ю «Крим.Реалії».

Вона також наголошує, що після спроб Росії анексувати ще чотири області України — Донецьку, Луганську, Херсонску та Запорізьку — стало цілком зрозуміло, що військовий елемент відновлення контролю над Кримом став ключовим. 

«Ми не виключаємо політико-дипломатичний елемент для мінімізації втрат серед цивільного населення і військових та руйнування цивільної інфраструктури, але добре розуміємо, що найімовірніше звільнення буде військовим шляхом», — говорить постпред. 

Враховуючи плани України зі звільнення півострова, важливо підготувати зміни до стратегії деокупації. Цю роботу планують завершити вже влітку. 

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