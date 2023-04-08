ДІТИ ВДОМА

Україна повертає понад 30 дітей, яких депортувала Росія. На фото: українські діти в Маіруполі, лютий 2023 рік.

Це вже п'ята рятувальна місія. За декілька годин діти мають прибути до Києва.

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Про це повідомив колишній дитячий омбудсмен Микола Кулеба.

«Протягом четвертої місії «Save Ukraine», врятували 18 українських дітей. Зараз закінчується п’ята рятувальна місія, і 31 дитина через кілька годин прибуде в Київ», — заявив він.

За його словами, в Україну мали повернути 33 дитини, але, на жаль, під час місії померла бабуся двох дітей, який вона мала забрати.

Він також повідомив дані про півтора мільйона українських дітей, які після 2014 року опинилися на території РФ або на захоплених територіях.

«Це майже 20% дитячого населення — тут йдеться про Крим, Донбас, окуповані території інших регіонів. І це - діти, які є заручниками, які, на жаль, не можуть сьогодні повернутися в Україну з різних причин», — додав Кулеба.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ.

Раніше Генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що росіяни насильно депортували з окупованих регіонів понад 16 тисяч українських дітей.