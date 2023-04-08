Українська армія витрачає втричі менше снарядів, ніж російська — The Washington Post

Боєприпаси для України

Сили оборони України у боях проти російських окупантів витрачають втричі менше боєприпасів, ніж ворог. Причина полягає в дефіциті снарядів.

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The Washington Post посилається на слова українського військового чиновника, який вирішив залишитися анонімним. Він розповів, що навіть в умовах дефіциту боєприпасів ЗСУ випускають приблизно 7700 снарядів на день (близько одного кожні шість секунд). Російська армія, яка теж потерпає від снарядного голоду, стріляє все ж більше — за деякими даними, втричі.

Враховуючи темпи, з якими веде вогонь Україна, запаси снарядів для гармат радянських часів, які використовують ЗСУ, можуть невдовзі закінчитися. І хоча західні країни намагаються збільшити виробництво боєприпасів, ситуація дуже непроста.

Країни, які й зараз мають запаси снарядів радянського стандарту, нерідко не наважуються продавати зброю Україні, оскільки також мають зв’язки із Росією. Кілька країн, які в минулому були учасницями Варшавського договору, мають потужності для виробництва снарядів, але не можуть робити їх так швидко, як потрібно України, стверджують журналісти видання.

Також, ідеться у публікації, представники США заявили, що Китай може розглядати можливість відправки до Росії 122-мм та 152-мм снарядів. І це може суттєво змінити хід війни.