Укренерго: Росіяни випустили понад 1200 ракет та дронів по ключових енергетичних об’єктах

Відновлення енергосистеми

Кілька місяців унаслідок російських атак в Україні відбувалися віялові відключення електроенергії

Війська РФ тероризують енергетичну систему України починаючи з осені 2022 року.

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«Жодна європейська енергосистема не зазнавала такої масштабної спроби знищення: понад 1200 ракет та дронів випустили росіяни по ключових енергетичних об’єктах. На жаль, понад 250 із них таки влучили у ціль — 43% магістральних мереж було пошкоджено. Обстріляні й зазнали різного ступеню ушкоджень усі теплові та гідроелектростанції», — повідомляє «Укренерго».

Масштаби руйнувань, завданих українській енергосистемі, вражають: за оцінкою Світового банку й ПРООН лише першочергові потреби на відновлення та захист високовольтної мережі «Укренерго» цьогоріч складають майже 1 млрд доларів.

В «Укренерго» розповіли про виклики, які подолала енергосистема внаслідок ракетного терору РФ © Telegram / Укренерго

У відомстві наголошують, що українські енергетики звели нанівець усі спроби ворога знищити енергетичну інфраструктуру країни:

Одразу після закінчення повітряної тривоги в бій вступали ремонтні бригади — тільки у нас, в «Укренерго», це понад 1500 фахівців. Резервні схеми — щоб якнайшвидше відновити живлення споживачів, неординарні технічні рішення — щоб відремонтувати пошкоджене, тисячі годин перемовин та пошуки в 40 країнах світу — щоб знайти нове на заміну знищеному.

Як розповідають в «Укренерго», неабияку допомогу надали європейські партнери: вже отримало майже 500 одиниць обладнання, ще більше виготовляється та їде в Україну. Станом на сьогодні вдалося повернути в роботу 80% пошкодженої магістральної мережі.

Зараз електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб забезпечити потреби споживачів, а стан мереж дозволяє обходитися без відключень. Тим часом починається підготовка до нового опалювального сезону.