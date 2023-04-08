Утричі потужніше: росіяни виготовляють новий вид авіабомб — Ігнат

Нова зброя окупантів

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що РФ працює над виготовленням нових авіабомб: вони важитимуть 1,5 тонни та будуть втричі потужнішими за ті, які росіяни використовують зараз. Натомість ЗСУ досі не мають засобів для протидії такому озброєнню.

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Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів , що Сергій Шойгу нещодавно показово відвідував підприємство, де виготовляють нові авіабомби. Є висока імовірність того, що ці бомби також будуть оснащені крилами та GPS-навігацією.

Півторатонні бомби — це вже втричі більша потужність. Ще раз наголошую, що потрібні засоби, які можуть протистояти, це системи Patriot, Samp-t із наземних. А найкраще — це сучасні літаки F-16 або інші покоління «4+», здатні протистояти російській авіації на дальніх підступах, — зауважує Ігнат.

Як розповів речник Повітряних сил ЗСУ, такі бомби завдають ударів з дистанції 50+ кілометрів, літаки-носії можуть перебувати за лінією бойового зіткнення чи державного кордону. Засобів, які б дозволяли їх збивати, Україна поки що не має.