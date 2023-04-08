У ДТП з автобусом Кишинів—Київ постраждали 5 українців — МЗС

ДТП з українцями

Уранці 8 квітня автобус, що слідував маршрутом Кишинів—Київ, потратив у ДТП на півночі Молдови. Постраждали 5 громадян України.

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Загрози життю постраждалих немає, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі «Європейській правді». Він зауважив, що більшість пасажирів автобуса — українці. Ті, хто не постраждав, уже прямують до Києва.

Унаслідок ДТП п’ятеро громадян України отримали легкі тілесні ушкодження. Вони були доправлені до лікарні, зараз їм надається необхідна медична допомога, загроз їхньому життю немає. Інші пасажири продовжили рух до Києва іншим наданим перевізником автобусом. Загалом в автобусі знаходилося дев‘ятнадцять українців, — розповів Ніколенко.

Українське посольство підтримує зв’язок із поліцією Молдови для з'ясування всіх обставин ДТП, а також із лікарями, які надають допомогу постраждали українцям.

Автобус потрапив в аварію близько 9:40 у суботу 8 квітня на території Дрокіївського району. Він врізався у дерево, а потім з’їхав у кювет і завалився на правий бік. У поліції Молдови зазначають, що аварія могла статися через технічну несправність транспортного засобу. Дев'ятьох пасажирів госпіталізували.