Чиновники Мінфіну США їдуть до Європи, щоб переконати бізнес піти з РФ

США ПОСИЛЮЄ ТИСК

Делегація планує передати дані про потенційних осіб, які ухиляються від санкцій, та попередити про можливі покарання за недотримання міжнародних санкцій.

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Про це з посиланням на джерела пише Associated Press.

До Європи вирушать посадові особи Мінфіну Ліз Розенберг і Браян Нельсон, спеціалісти з питань санкцій і фінансування тероризму. Вони зустрінуться з керівниками фінансових установ Швейцарії, Італії та Німеччини.

Делегація має донести до бізнесменів, що ті мають зробити вибір: чи то продовжувати працювати з російським урядом, чи то вести справи з країнами, які представляють 50% світової економіки.

Розенберг також відвідає Казахстан, аби закликати приватний бізнес країни не надавати матеріальну чи іншу підтримку Кремлю.

Як повідомлялося, після гучного скандалу, французька компанія Leroy Merlin вирішила вийти з російського ринку.

У лютому 2023 року, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оприлюднив спільне розслідування The Insider, Le Monde та Bellingcat. У ньому йшлося про те, що французька компанія Auchan від початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну постачала на окуповані території товари для російських військовослужбовців. Крім того, за інформацією журналістів, компанія допомагала російським військкоматам набирати мобілізованих серед своїх співробітників.

Цього ж місяця Національна агенція протидії корупції включила корпорацію Auchan до переліку міжнародних спонсорів тероризму.