Володимир Зеленський може приїхати до Німеччини — Bild

Зустріч двох лідерів

У травні Президент України Володимир Зеленський може відвідати німецький Аахен, де йому планують вручити премію Карла Великого.

Реклама Читати продовження

Премія Карла Великого вручається за внесок в об'єднання Європи. Цьогоріч премією вирішили нагородити український народ та Президента України. В обґрунтуванні рішення сказано, що українці захищають не лише власну державу, «але й Європу та європейські цінності».

Премія Карла Великого, як наголошують у Bild, може стати своєрідним символом дружби між Німеччиною та Україною. За інформацією видання, канцлер Олаф Шольц виступить на церемонії нагородження в Аахені з промовою. Також планується, що Зеленський особисто приїде до Аахена.

Це був би перший візит Зеленського до Німеччини з початку повномасштабного вторгнення. Як зазначає видання, навіть не дивлячись на той факт, що саме Німеччина зараз є другим за величиною постачальником зброї для української армії, стосунки між офіційними Києвом та Берліном є складними.

Водночас журналісти Bild вважають, що через майбутній літній контрнаступ Президент України не зможе покинути країну та обмежиться онлайн-виступом на церемонії нагородження. Хоча зустріч Шольца і Зеленського в Аахені може відкрити нову главу дружби між країнами.

Церемонія вручення премії Карла Великого мала відбутися 18 травня, в день Вознесіння Господнього. Але через те, що Шольц їде на саміт G-7 до Японії, захід буде перенесено на вихідні перед цією датою.