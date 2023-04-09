В Міноборони Франції заперечили присутність своїх військових в Україні

ВІЙНА В УКРАЇНІ

В одному зі злитих у соцмережі секретних документів зі США йшлося про те, що в Україні вже діє невеликий контингент спецпризначенців з Франції, Америки, Великої Британії та Латвії, який налічує менше сотні бійців з країн-членів НАТО.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляє The Guardian, покликаючись на слова речника міністра збройних сил Франції Себастьєна Лекорню.

"Французькі війська не беруть участі в операціях в Україні. Цитовані документи не походять від французької армії. Ми не коментуємо документи, джерело яких невідоме" — сказав він.

Як відомо, в Пентагоні заявили, що розслідують витік секретних планів НАТО та США щодо контрнаступу ЗСУ. Тоді у твітері та телеграмі з’явились фотографії схем очікуваного постачання техніки, чисельності бригад та інформація про кількість щоденних витрат боєприпасів для HIMARS.

Пізніше у соціальних мережах виявили нові секретні документи зі США, у яких описують принципи американської національної безпеки від України до Близького Сходу та Китаю.