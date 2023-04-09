Джо Байден та Ріші Сунак зустрінуться у Північній Ірландії

Зустріч двох лідерів

Візит президента США приурочений до 25-річчя з дня підписання Белфастської угоди.

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Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та президент США Джо Байден зустрінуться у Белфасті 11 квітня.

Як передає Reuters, візит глави Білого дому приурочений до 25-річчя з моменту підписання Белфастської угоди (так звана Угода Страсної п'ятниці), що свого часу допомогла зупинити багаторічний збройний конфлікт у Північній Ірландії.

«Голос» Америки грає помітну роль у політичному житті Північної Ірландії. Так, зараз Вашингтон намагається знизити напругу в регіоні, пов'язану з Brexit — виходом Великої Британії з ЄС.

Також зазначається, що Байден, який пишається своїм ірландським корінням, у ході поїздки відвідає Дублін.