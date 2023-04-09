Еммануель Макрон: зараз не час для переговорів, погода поки військова

Не час для перемовин

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в контексті російсько-української війни «погода зараз військова», а час для переговорів ще не настав.

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Про це він розповів в інтерв’ю французькому виданню Les Échos:

Я думаю, що Китай робить те ж саме спостереження, що і ми, а саме, що сьогодні погода військова. Українці чинять опір, а ми їм допомагаємо. Зараз не час для переговорів, навіть якщо ми їх готуємо і якщо ми повинні розставити віхи.

Він також зауважив, що метою його діалогу з Китаєм є консолідація спільних підходів щодо війни.

Перше: підтримка принципів Статуту ООН. Друге: чітке нагадування про ядерну енергетику, і саме Китай повинен зробити висновки про наслідки того факту, що президент Путін розмістив ядерну зброю в Білорусі через кілька днів після того, як він взяв на себе зобов'язання не робити цього. Третє: дуже чітке нагадування про гуманітарне право і захист дітей. І четверте: прагнення до переговорного і тривалого миру, — наголосив Макрон.

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Лідер Франції розповів, що Сі Цзіньпін говорив про європейську архітектуру безпеки. Але, на його думку, її не може бути, доки в Європі ще є країни, що зазнали вторгнення, або заморожені конфлікти. Макрон не впевнений, що Україна є серед пріоритетів китайської політики, проте цей діалог дозволяє пом'якшити коментарі з боку Китаю щодо Росії