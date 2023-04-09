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Епіфаній вперше в історії провів службу на Вербну неділю в Києво-Печерській лаврі

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Митрополит Епіфаній окроплює віруючих святою водою після богослужіння з нагоди православного свята Вербної неділі в Києві, 9 квітня 2023 року.
Митрополит Епіфаній окроплює віруючих святою водою після богослужіння з нагоди православного свята Вербної неділі в Києві, 9 квітня 2023 року. © REUTERS / STRINGER
Автор тексту: Світлана Гудкова
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Це перше богослужіння, яке ПЦУ проводить на території Трапезного храму.  

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«Блаженнійший владика підніс молитви до Бога за захисників Батьківщини, за перемогу України та за весь наш український народ, а також освяченою водою окропить гілля верби, які віряни в цей день з радістю несуть до храму Божого», — повідомили в ПЦУ. 

Митрополит зазначив, що під час повномасштабної війни наші герої наслідують жертовність Христову, свідомо йдучи на випробування й труднощі, часто жертвуючи власним життям, аби захистити тих, кого люблять. 

«Розуміння їхньої жертви і наш спільний біль допомагають нам відчути важкість цієї ноші, цього непростого, але однозначного вибору. І усвідомивши цю жертву, яку щоденно приносять за нас наші сучасники, ми можемо бодай частково наблизитися до розуміння Хресної жертви Спасителя, який добровільно прийшов на землю, аби служити людям, померти за наші гріхи й звершити наше спасіння», – написав Епіфаній. 

Він наголосив, що у Вербну неділю необхідно прославляти Господа, що дарував нам вічне життя, а також молитися за українських захисників, які нині захищають наше життя. 

у Києво-Печерській Лаврі зібралися віряни та духовенство, щоб відсвяткувати Вербну неділю, 9 квітня 2023 року.
у Києво-Печерській Лаврі зібралися віряни та духовенство, щоб відсвяткувати Вербну неділю, 9 квітня 2023 року. © AP / Adam Pemble
Митрополит Епіфаній окроплює віруючих святою водою після богослужіння з нагоди православного свята Вербної неділі в Києві, 9 квітня 2023 року.
Митрополит Епіфаній окроплює віруючих святою водою після богослужіння з нагоди православного свята Вербної неділі в Києві, 9 квітня 2023 року. © REUTERS / STRINGER
Митрополит Епіфаній зібрався на свято Вербної неділі в Києво-Печерській Лаврі, 9 квітня 2023 року.
Митрополит Епіфаній зібрався на свято Вербної неділі в Києво-Печерській Лаврі, 9 квітня 2023 року. © AP / Adam Pemble
У Києво-Печерській Лаврі збираються віруючі, щоб відсвяткувати Вербну неділю.
У Києво-Печерській Лаврі збираються віруючі, щоб відсвяткувати Вербну неділю. © AP / Adam Pemble
Митрополит Епіфаній звершив вербну службу у Києво-Печерській Лаврі, 9 квітня 2023 року.
Митрополит Епіфаній звершив вербну службу у Києво-Печерській Лаврі, 9 квітня 2023 року. © AP / Adam Pemble
Служба на Вербну неділю в Трапезному храмі, 9 квітня 2023 року.
Служба на Вербну неділю в Трапезному храмі, 9 квітня 2023 року. © військовий журналіст Ігор Захаренко
Служба на Вербну неділю в Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври, 9 квітня 2023 року.
Служба на Вербну неділю в Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври, 9 квітня 2023 року. © військовий журналіст Ігор Захаренко
Епіфаній проводить службу в Трапезному храмі, 9 квітня 2023 року.
Епіфаній проводить службу в Трапезному храмі, 9 квітня 2023 року. © військовий журналіст Ігор Захаренко
Епіфаній проводить службу у Вербну неділю на території Трапезного храму, 9 квітня 2023 року.
Епіфаній проводить службу у Вербну неділю на території Трапезного храму, 9 квітня 2023 року. © військовий журналіст Ігор Захаренко
Епіфаній проводить службу у Вербну неділю на території Трапезного храму в Києво-Печерській Лаврі, 9 квітня 2023 року.
Епіфаній проводить службу у Вербну неділю на території Трапезного храму в Києво-Печерській Лаврі, 9 квітня 2023 року. © військовий журналіст Ігор Захаренко
Віряни на службі у Вербну неділю в Трапезному храмі, 9 квітня 20223 року.
Віряни на службі у Вербну неділю в Трапезному храмі, 9 квітня 20223 року. © військовий журналіст Ігор Захаренко

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