Епіфаній вперше в історії провів службу на Вербну неділю в Києво-Печерській лаврі

Це перше богослужіння, яке ПЦУ проводить на території Трапезного храму.
Реклама
«Блаженнійший владика підніс молитви до Бога за захисників Батьківщини, за перемогу України та за весь наш український народ, а також освяченою водою окропить гілля верби, які віряни в цей день з радістю несуть до храму Божого», — повідомили в ПЦУ.
Митрополит зазначив, що під час повномасштабної війни наші герої наслідують жертовність Христову, свідомо йдучи на випробування й труднощі, часто жертвуючи власним життям, аби захистити тих, кого люблять.
«Розуміння їхньої жертви і наш спільний біль допомагають нам відчути важкість цієї ноші, цього непростого, але однозначного вибору. І усвідомивши цю жертву, яку щоденно приносять за нас наші сучасники, ми можемо бодай частково наблизитися до розуміння Хресної жертви Спасителя, який добровільно прийшов на землю, аби служити людям, померти за наші гріхи й звершити наше спасіння», – написав Епіфаній.
Він наголосив, що у Вербну неділю необхідно прославляти Господа, що дарував нам вічне життя, а також молитися за українських захисників, які нині захищають наше життя.