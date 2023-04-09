«ПАНІКИ НЕМАЄ»

Але насправді більша частина території залишається зоною активних бойових дій.

Реклама Читати продовження

Про це зазначають у щоденному звіті Міністерства оборони Британії.

5 квітня 2023 року президент РФ Володимир Путін провів перше з жовтня 2022 року повноцінне засідання Ради безпеки Росії на якому основну доповідь представив міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев. Він розповів про діяльність так званих «правоохоронних органів та органів громадського порядку» на окупованих територіях України, наголошують у розвідці.

«Вибір Колокольцева як основного спікера, ймовірно, є спробою Кремля показати, що ситуація на цих територіях нормалізується», — йдеться у повідомленні.

В британській розвідці зауважують, що значна частина цих територій залишається зоною активних бойових дій, піддається партизанським атакам і має вкрай обмежений доступ до базових послуг для багатьох громадян.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 April 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/oKqFC0PPNm



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/zXsff4dL3k — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 9, 2023

Раніше британська розвідка повідомляла, що Росія мала на меті зруйнувати енергосистему України. Але не досягнувши її, фактично відмовилась від своїх цілей.