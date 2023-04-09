Папа Римський згадав Україну у великодній промові та помолився за мир

Молитва за Україну

Папа Римський Франциск у великодньому зверненні «Місту та світу» закликав світ докласти зусиль для припинення російсько-української війни.

Реклама Читати продовження

Текст проповіді, із якою понтифік звернувся до світу, опублікував Vatican News:

Допоможи любому українському народові на дорозі до миру та вилий пасхальне світло на російський народ. Утіш поранених і тих, хто втратив через війну своїх близьких, і вчини, щоби полонені змогли повернутися цілі і здорові до своїх сімей.

Також Папа Франциск звернувся до міжнародної спільноти із закликом зробити все можливе, аби покласти край війні.

Відколи Росія вторглася в Україну в лютому минулого року, Франциск принаймні двічі на тиждень називав Україну та її народ «мучениками» та використовував такі слова, як «агресія» та «звірства», щоб описати дії Росії, повідомляє Reuters.

Також Папа Римський закликав до миру на Близькому Сході на тлі чергової ескалації в Єрусалимі.