Польща призупинила імпорт зерна з України до липня

УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО

Агентство стратегічних резервів країни з 8 квітня почало закуповувати споживчу пшеницю виключно у польських виробників.

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Про це заявив заступник міністра сільського господарства Януш Ковальський в ефірі TVP Info.

«Європейський Союз не зробив нічого, щоб допомогти польським фермерам і ефективності в перші години роботи пана Роберта Телюса – нового міністра – за підтримки як прем’єр-міністра, так і президента, тому що це також було результатом переговорів з президентом Зеленським. Вони показали, що ми можемо спілкуватися з Україною і тимчасово призупинити імпорт принаймні до липня », – сказав Ковальський.

Він також заявив про відсутність реакції на проблему з боку глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

«Я вважаю, що Європейська комісія, особливо Німеччина і Франція, особливо Франція, яка природно проросійська, були зацікавлені підкласти міну польсько-українським відносинам», – підкреслив міністр.

Ковальський наголосив, що Польща допомагає Україні, але повинна бути транзитною країною для української продукції.

Раніше міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський оголосив, що Київ утримається від експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до Польщі до нового сезону. Все через те, що збільшення постачання українського зерна з призводить до різкого падіння закупівельних цін та попиту на польське зерно. Через це польські фермери почали виходити на акції протесту.