Росіяни вночі ракетами атакували Запоріжжя: загинули дві людини

Росія атакує мирних

У ніч на 9 квітня російська армія здійснила ракетний обстріл Запоріжжя. Внаслідок атаки загинули дві людини, серед них — одна дитина.

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Дві ракети поцілили в один із приватних секторів міста, розповів у своєму Telegram секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, унаслідок чого зруйновано один будинок. Десятки сусідніх будинків пошкоджено.

Загинули дві людини — 50-річний чоловік та його донька 2012 року народження. Пізніше у ДСНС України повідомили, що рятувальникам вдалося дістати з-під завалів 46-річну матір, зараз вона в лікарні. На щастя, старша донька була в гостях та не постраждала.

Станом на 8:00 пошук постраждалих та аварійно-рятувальні роботи завершені.

Наразі вулиця, що потрапила під обстріл, відключена від газу та електрики. На місці працюють усі відповідні служби.