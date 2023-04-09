Секретні документи Пентагону: ПВК «Вагнер» намагалась купити зброю в Туреччині – WP

СКАНДАЛЬНІ ДАНІ

На початку лютого представники «Вагнера» зустрічалися з неназваними турецькими контактами, щоб обговорити закупівлю зброї та обладнання для потреб ПВК в Малі й Україні.

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Про це повідомляє газета Washington Post.

В документі стверджується, що тимчасовий президент Малі Ассімі Гоїта нібито висловив готовність придбати зброю в Туреччині для потреб ПВК «Вагнера». Та з оприлюднених матеріалів не зрозуміло, чи знав уряд Туреччини про ці розмови й чи виявилися вони плідними, але «відкриття того, що союзник по НАТО, можливо, допомагав Росії у війні проти України, може виявитися вибухонебезпечним», пише видання. В Туреччині та Малі поки не коментували цю інформацію.

Ще на двох сторінках, які стосуються ПВК «Вагнера», повідомляється про плани компанії щодо вербування російських зеків для війни в Україні та залежність Збройних сил РФ від найманців.

«Документи також демонструють те, що давно було зрозуміло, але ніколи публічно це не було сказано вголос: розвідувальне співтовариство США проникло в російську армію та її командування настільки глибоко, що може заздалегідь попередити Україну про напади і надійно оцінити сильні та слабкі сторони російських військ».

Американська розвідка знала про передачу міністерством оборони Росії плану завдати ударів по позиціях українських військ у двох місцях у конкретний день у лютому.

Як відомо, у соціальних мережах виявили нові секретні документи зі США, у яких описують принципи американської національної безпеки від України до Близького Сходу та Китаю.

Раніше в Пентагоні заявили, що розслідують витік секретних планів НАТО та США щодо контрнаступу ЗСУ. Тоді у твітері та телеграмі з’явились фотографії схем очікуваного постачання техніки, чисельності бригад та інформація про кількість щоденних витрат боєприпасів для HIMARS.