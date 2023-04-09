Сильна пожежа на складах у Гамбурзі: на місто рухається токсична хмара диму

НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Пожежа в Гамбурзі, Німеччина, 9 квітня 2023 року.

Гамбург – Вогнище зайнялося на стоянці вантажівок ще рано вранці та поширилось на складські приміщення.

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Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Зазначається, що локалізувати пожежу до полудня не вдалося, хоча на місце події працюють щонайменше 210 пожежників. Представники пожежної служби заявили, що гасіння пожежі триватиме цілий день.

Пожежа на складах в Гамбурзі, 9 квітня 2023 року. © Bild / Lars Ebner

Пожежа на складах у Гамбурзі, 9 квітня 2023 року. © Bild / Lars Ebner

Пожежа супроводжується викидом токсичного диму, яке зараз іде на місто. Федеральне управління цивільного захисту та допомоги при стихійних лихах охарактеризувало ситуацію як «вкрай небезпечну». Мешканцям рекомендовано негайно закрити вікна та двері, відключити припливну вентиляцію та кондиціонери.

На місці пожежі в Гамбурзі піднімається сильний дим, 9 квітня 2023 року. © REUTERS / STAFF

Reuters повідомляє, що з небезпечних місць вже евакуйовано близько 140 людей, і в поліції думають над тим, чи варто вживати додаткових заходів, так як неможливо спрогнозувати, як розвиватимуться події.

Причини пожежі з'ясовуються. Що саме зберігалося на складах, що загорілися, поки невідомо.