У центрі Марселя вночі обвалилася багатоповерхівка: є постраждалі

Трагедія в Марселі

Трагедія сталася в ніч з суботи на неділю. Причиною міг стати витік газу, але наразі остаточних даних немає.

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У місті Марсель на півдні Франції обвалилася будівля: щонайменше шестеро людей дістали поранення. Перед інцидентом прогримів сильний вибух. Обвал спровокував пожежу, яка ускладнила рятувальні роботи.

Як повідомляють очевидці, вони відчували сильний запах газу. Префект регіону Крістоф Мірман заявив, що причиною обвалу став вибух, який дійсно міг статися внаслідок витоку газу:

«Але ми повинні бути дуже обережними щодо причин на цьому етапі».

Із двох будівель, пошкоджених після обвалу будинку, евакуювали 11 осіб. Інші будівлі на вулиці були евакуйовані з міркувань безпеки. Шість людей поранено, але вони перебувають у відносно стабільному стані, розповів мер Марселя Бенуа Паян.

Рятувальники працюють на місці події © Nicolas Tucat, AFP

«Я хотів би, щоб ми підготувалися до складної ситуації — у нас можуть бути жертви сьогодні», — сказав мер.

На місце події прибув міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен.