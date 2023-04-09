Череватий: Росія перекидає у Бахмут елітні підрозділи військ

ФОРТЕЦЯ БАХМУТ

РФ почала перекидати в Бахмут елітні підрозділи своєї армії, а саме — десантників. Причиною цього є величезні втрати серед ПВК «Вагнер».

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Як розповів в ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, Росія щодоби втрачає у Бахмуті близько сотні людей, також є поранені.

Те, що там з'явилися десантники, це не підсилення. «Вагнер» отримує дуже великі втрати, тому змушений підтягувати додаткові підрозділи регулярного війська — десантників і мотострілків для того, щоб поповнити угрупування, — пояснив Череватий.

Водночас російські підрозділи десантників, які відправляють у Бахмут, уже також зазнали серйозних втрат.

Також речник додав, що забезпечення українських військових у Бахмуті триває навіть попри підрив окупантами мосту в напрямку села Хромове, через яке проходить «дорога життя» захисників.

Зараз наші інженери, логісти роблять все. І такого ґ атунку випадки, в тому числі намагання взяти траси під вогневий або безпосередній контроль, показували, що ми знаходили, як із ситуації вийти. І забезпечуємо постачання в Бахмут боєприпасів, амуніції, продуктів і всього необхідного, і також забираємо наших поранених, — повідомив Череватий.