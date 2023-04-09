ПОКАРАТИ ВИННИХ

Високопосадовець юстиції Європейського союзу підкреслив, що зараз на карту поставлено все, щоб притягнути російських чиновників до відповідальності за злочини, скоєні проти України.

Реклама Читати продовження

Про це єврокомісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив у коментарі Kyodo News.

«Ми продовжимо обговорення під час японського головування у G-7, щоб подивитися, чи можливий такий підхід», – сказав він.

Рейндерс нагадав, що Європейський союз у співпраці з українськими судовими органами та Міжнародним кримінальним судом (МКС) розглядає можливість створення спеціального трибуналу або гібридного трибуналу за участю українських і міжнародних суддів для судового переслідування Росії за злочин агресії.

Як відомо, 17 березня Палата попереднього провадження МКС (Міжнародний кримінальний суд, — ред.) видала ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової, в якому зазначається, що обох підозрюють у воєнних злочинах у вигляді незаконної депортації дітей з окупованих Російською Федерацією територій України.

Пізніше Держдеп США підтримав створення «гібридного» трибуналу для РФ. Такий суд міг би сприяти ширшій міжнародній підтримці. Він не потребуватиме резолюції Генасамблеї про створення нової незалежної міжнародної інституції, а значить додаткового часу та ресурсів.