Напруга між Ізраїлем та Сирією

Ізраїль наніс авіаудар по Сирії у відповідь на ракетні обстріли

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Винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по території Сирії
Винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по території Сирії © AP - Tsafrir Abayov
Автор тексту: Олена Дячук
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Ізраїль заявив, що завдав авіаудару по сирійському військовому комплексу, радіолокаційних системах та артилерійських постах. Ці стало відповіддю на ракети, випущені з території Сирії.

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що почала наносити удари по цілях на території Сирії. Це сталося після того, як Сирія ввечері 8 квітня випустила три ракети в бік Ізраїлю — одна з них впала на півдні Голанських висот. 

«Нещодавно винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по додаткових цілях на території Сирії, зокрема, по військовому комплексу четвертої дивізії збройних сил Сирії, військових радіолокаційних системах та артилерійських постах, які використовуються збройними силами Сирії», — йдеться в заяві ЦАХАЛу. 

ЦАХАЛ наголошує, що саме Сирія відповідальна за все, що відбувається на її території, та не допустить спроб порушити суверенітет Ізраїлю. 

Сирія натомість заявила, що відповіла на ізраїльські повітряні атаки та перехопила кілька ракет:

«Сьогодні близько 5 години ранку ізраїльський ворог здійснив повітряний удар кількома ракетами з напрямку окупованих сирійських Голанських висот, уразивши деякі об’єкти у південному регіоні», — повідомляє сирійське державне медіа-агентство SANA, цитуючи військове джерело. 

Ізраїль захопив Голанські висоти під час Шестиденної війни 1967 року та анексував вузьку смугу землі в 1981 році. Згідно з міжнародним правом і резолюціями Ради Безпеки ООН, Голанські висоти вважаються окупованою територією

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