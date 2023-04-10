Австрія автоматично продовжила дію посвідчень українцям, які знайшли притулок у країні

Посвідку вимушено переміщеної особи відправлять рекомендованим листом за місцем реєстрації.

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Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Якщо на момент доставки нікого не буде вдома, лист передадуть на зберігання у найближче поштове відділення.

Якщо людина не може забрати лист із поштового відділення у зазначений строк, то їй потрібно звернутися до Федерального відомства з питань імміграції та притулку (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl).

Автоматично продовжили дію посвідок на проживання для українців також і Норвегія, Фінляндія, Словаччина, Бельгія тощо. Програми для українців на необмежений термін продовжили, до прикладу, Болгарія, Ірландія та Кіпр.