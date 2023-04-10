Вимагав гроші в солдатів: суд взяв під варту командира підрозділу на Одещині

понад 30 фактів вимагання

Вимагав гроші в солдат: на Одещині командира взяли під варту

Керівник підрозділу матеріального забезпечення військової частини змушував своїх підлеглих віддавати йому частину коштів із щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану.

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Про це пише пресслужба Державного бюро розслідувань.

Працівники ДБР задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з військовослужбовців на загальну суму понад 600 тисяч гривень.

Якщо солдати не погоджувались, то посадовець погрожував проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою.

Командир отримав повідомлення про підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу, застосуванню насильства до підлеглого.

Йому загрожує до 12 років в’язниці.