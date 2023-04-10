Виманювали гроші та обіцяли вивезти з Бахмута: СБУ ліквідували шахрайську схему

Організована злочинність

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з польськими правоохоронцями нейтралізували транснаціональне злочинне угруповання шахраїв, які ошукували мешканців фронтових регіонів України.

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За різні суми зловмисники «гарантували» місцевим жителям, зокрема з Бахмута та Вугледара вивезти їх до безпечніших регіонів України, але обіцянку не виконували. Про це повідомляє СБУ.

В основному шахраї «працювали» з людьми з інвалідністю та батькам малолітніх дітей. Для цього використовували групи у соцмережах і популярних месенджерах.

Банківські картки шахраїв, які ошукували мешканців фронтових регіонів України. 10 квітня 2023 року. © СБУ / Telegram

Середня вартість таких «послуг» становила 30 тис. грн.

З даними правоохоронців, зловмисники «брали "передоплату" у розмірі 50% від заявленої суми. Гроші отримували на банківські картки, оформлені на підставних осіб. Після отримання коштів ділки припиняли спілкування з потерпілими і більше не виходили на зв’язок».

Таким чином шахраї видурили у людей понад 1,5 млн грн.

Речові докази, які були знайдені під час обшуку шахраїв, 10 квітня 2023 року. © СБУ / Telegram © СБУ / Telegram

Ще однією «цільовою аудиторією» злочинців були чоловіки призовного віку.

«За "окрему плату" зловмисники обіцяли військовозобов’язаним виготовити фальшиві документи для виїзду за кордон. У результаті спецоперації у різних регіонах України затримано одного з організаторів угруповання. Ним виявився мешканець Житомирщини, який безпосередньо контактував з клієнтами і пропонував їм "умови" для евакуації», — йдеться у повідомлені СБУ.

Ще двоє українських громадян, які є організаторами злочинної групи, зараз знаходяться в одній з країн Євросоюзу. Наразі тривають комплексні заходи щодо їх затримання та екстрадиції в Україну.