Виманювали гроші та обіцяли вивезти з Бахмута: СБУ ліквідували шахрайську схему
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Кіберфахівці Служби безпеки спільно з польськими правоохоронцями нейтралізували транснаціональне злочинне угруповання шахраїв, які ошукували мешканців фронтових регіонів України.
За різні суми зловмисники «гарантували» місцевим жителям, зокрема з Бахмута та Вугледара вивезти їх до безпечніших регіонів України, але обіцянку не виконували. Про це повідомляє СБУ.
В основному шахраї «працювали» з людьми з інвалідністю та батькам малолітніх дітей. Для цього використовували групи у соцмережах і популярних месенджерах.
Середня вартість таких «послуг» становила 30 тис. грн.
З даними правоохоронців, зловмисники «брали "передоплату" у розмірі 50% від заявленої суми. Гроші отримували на банківські картки, оформлені на підставних осіб. Після отримання коштів ділки припиняли спілкування з потерпілими і більше не виходили на зв’язок».
Таким чином шахраї видурили у людей понад 1,5 млн грн.
Ще однією «цільовою аудиторією» злочинців були чоловіки призовного віку.
«За "окрему плату" зловмисники обіцяли військовозобов’язаним виготовити фальшиві документи для виїзду за кордон. У результаті спецоперації у різних регіонах України затримано одного з організаторів угруповання. Ним виявився мешканець Житомирщини, який безпосередньо контактував з клієнтами і пропонував їм "умови" для евакуації», — йдеться у повідомлені СБУ.
Ще двоє українських громадян, які є організаторами злочинної групи, зараз знаходяться в одній з країн Євросоюзу. Наразі тривають комплексні заходи щодо їх затримання та екстрадиції в Україну.