В Естонії виселять близько 900 українців з корабля

тимчасове розміщення біженців

Судно зафрахтують канадській компанії.

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Про це пише ERR.

Впродовж року корабель під латвійським прапором «Ізабель» надає тимчасове розміщення переселенцям з України, що втекли від війни.

Поточний чартерний контракт «Таллінк Груп» з Радою соціального страхування закінчується в червні цього року. У липні «Ізабель» спочатку залишиться в Таллінні для технічного обслуговування і ремонту, а вже наприкінці року відправиться в Канаду.

За словами голови правління «Таллінк» Пааво Нойгена, «фрахтування суден було і буде важливою частиною бізнесу» компанії.

«Є багато причин для довгострокового фрахтування суден, серед яких і поєднання поточної економічної невизначеності, низьких показників довіри споживачів, значного тиску на зростання витрат і багато іншого. Безумовно, недавні вимоги нової угоди про заробітну плату, повільніше відновлення на пасажирському ринку і в цілому зниження попиту», – зазначив Нойген.

Як підкреслюють в «Таллінку», Рада соціального страхування має план і поточні заходи щодо альтернативного подальшого розміщення біженців, які зараз проживають на борту корабля.