В Ізраїлі розпочали мобілізацію армії та поліцейських резервів

спалах напруженості

Таке рішення ухвалив прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу після трагічних нападів на Західному березі Йордану та в Тель-Авіві.

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Про це пише France24.

Минулої п’ятниці в результаті стрілянини на Західному березі загинули дві британсько-ізраїльські сестри у віці 16 і 20 років, а їхня мати зазнала важких поранень.

Після чого армія Ізраїлю оголосила «полювання на злочинців».

Пізніше в центрі Тель-Авіва автомобіль в'їхав у людей, які проходили велосипедну доріжку вздовж Набережної. Унаслідок аварії один чоловік загинув, а ще семеро людей у віці від 17 до 74 років постраждали. Вони були туристами, повідомили в екстренній службі.

Представник місцевої поліції повідомив AFP, що «таран автомобіля – це теракт проти мирних жителів, терорист нейтралізований».

У країні насильство зросло після зіткнень ізраїльської поліції з палестинцями в єрусалимській мечеті Аль-Акса. Після чого Ізраїль бомбардував Газу та Ліван. Під обстріли потрапили майданчики для виготовлення зброї. Також ізраїльські винищувачі вдарили по «терористичним тунелям» в районі міст Бейт-Ханун та Хан-Юніс.

Останній спалах напруженості стався під час єврейської Пасхи та священного для мусульман місяця Рамадан.